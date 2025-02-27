27 февраля 2025 14:24 В Ступине поезд снес выехавший на пути грузовик 0 0 0 Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram Происшествия

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Выехавший на железнодорожные пути грузовик и локомотив столкнулись на переезде в городском округе Ступино. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, погибших и пострадавших в аварии нет.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло на железнодорожном переезде на 14-м километре автодороги Сырьево — Татариново — Сидорово. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Управлявший локомотивом машинист затормозить не успел и снес выехавший большегруз. Проверку по факту аварии начали прибывшие на место сотрудники подмосковной Госавтоинспекции, по ее итогам они примут решение о возбуждении уголовного дела

Собственную проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия, из которых следует, что грузовик сбил локомотив пассажирского поезда.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура / Telegram

В ведомстве пообещали принять меры в случае выявления оснований. В минувший вторник, 25 февраля, проходящая через Ижевск электричка сбила выехавший на пути снегоход с тремя подростками. Один пострадавший юноша скончался на месте, второго в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу, последний отделался легкими травмами. По предварительным данным, подростки проезжали через пути в запрещенном для этого месте и не заметили приближающийся состав.