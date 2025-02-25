Подросток погиб при столкновении электрички со снегоходом в Ижевске

МСУТ СКР: в Ижевске электричка сбила трех подростков на снегоходе, один погиб

Электричка столкнулась со снегоходом в Ижевске. В результате ДТП погиб один подросток и пострадали двое несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По предварительной версии, днем 25 февраля поезд Ижевск — Воткинск столкнулся со снегоходом, на котором ехали трое 16-летних подростков. Юноши переезжали железнодорожные пути в запрещенном месте и не заметили приближающийся поезд.

В результате происшествия подростки получили различные травмы. Один из них скончался. Правоохранители назначили ряд экспертиз, чтобы установить причины и обстоятельства ЧП.

Проводится доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным Минздрава Удмуртии, один из пострадавших подростков находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Еще одному мальчику медики оказали помощь на месте ДТП.

Ранее водитель снегохода сбил подростка в селе на Ямале. Ребенок получил серьезные травмы. После этого мужчина скрылся с места аварии.