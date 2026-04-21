В столице Румынии прогремел мощный взрыв

Antena 3: взрыв с последующим возгоранием произошел на ТЭС в Бухаресте

В ночь на вторник на тепловой электростанции в Бухаресте произошел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал Antena 3 .

В результате ЧП на территории инфраструктурного объекта вспыхнули три трансформатора, в небо поднялся огромный черный столб дыма. На место прибыли спасатели и оперативно ликвидировали возгорание.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат уточнил, что никто не пострадал. Министр посоветовал жителям близлежащих районов временно закрыть окна, чтобы исключить попадание дыма в жилье.

Арафат добавил, что профильные службы держат объект под постоянным наблюдением, причина взрыва выясняется.

Ранее взрыв прогремел на заводе по производству фейерверков в Индии. Жертвами ЧП стали 23 человека, еще шестеро получили ранения. Ударная волна разрушила три помещения.