При взрыве на фабрике фейерверков в Индии погибли 23 человека

В результате мощного взрыва на фабрике по производству фейерверков в Индии погибли 23 человека, еще шестеро пострадали. Об этом сообщила индийская газета Hindustan Times .

Власти штата Тамилнад после осмотра места ЧП подтвердили гибель 23 рабочих. Еще шестерых отправили в больницу. В пожарной службе уточнили, что взрыв случился вчера днем, когда на фабрике находились около 30 человек.

Эпицентр пришелся на переднюю часть здания, где рабочие выполняли обработку сырья и финальные операции. Взрывная волна была настолько мощной, что разрушила как минимум три помещения. Также полностью снесло несколько соседних строений.

Проведению спасательных работ мешали продолжающиеся взрывы петард. Специалисты предполагают, что под обломками еще могут оставаться люди.

