В Башкирии родители утонули, спасая дочь

Двое взрослых утонули на реке Ашкадар в Стерлитамаке. Погибшие спасали свою 12-летнюю дочь. Она начала тонуть, и ее родители бросились на помощь. Об этом сообщило МЧС Башкортостана в Telegram-канале .

Мать успела вытолкнуть ребенка на берег, но сама ушла под воду. На помощь женщине кинулся мужчина, но он также не смог выплыть.

«Трагический случай произошел буквально несколько часов назад. В необорудованном для купания месте, где установлены запрещающие знаки, отдыхала семья», — заявили в ведомстве.

Девочку удалось спасти. Сейчас с ней работают психологи МЧС. Тело 49-летней женщины уже нашли, поиски мужчины продолжаются.

Ранее школьницу унесло течением во время купания в реке в ХМАО. Для ее поиска МЧС задействовало 11 спасателей, два плавсредства и два беспилотника.