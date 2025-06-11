Школьницу унесло течением во время купания в реке в ХМАО

Спасатели продолжают поисковые работы в Ханты-Мансийске из-за исчезновения 11-летней девочки. Школьницу унесло течением во время купания в реке, сообщило Ura.ru .

Сотрудники МЧС ищут девочку второй день. Для поиска ведомство задействовало 11 спасателей, два плавсредства и два беспилотника

Ребенок пропал 10 июня во время купания в протоке Ходовая в районе садового общества «Кооператор». Группа подростков отдыхала у воды, и в какой-то момент одну из девочек унесло течением.

В пресс-службе Главного управления МЧС по ХМАО-Югре напомнили, что детям нельзя отдыхать у воды без присмотра взрослых, особенно в необорудованных и опасных местах.

Ранее в Адыгее сотрудник полиции спас 13-летнюю школьницу, которую начало уносить бурным течением во время купания в реке Белая. Девочка чуть не утонула в товариществе «Весна» в пригороде Майкопа — ей не удавалось самостоятельно преодолеть водный поток. Полицейский заметил попавшего в беду ребенка и вытащил его на сушу.