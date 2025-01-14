В Стерлитамаке подростки толпой избили сверстника и записали это на видео

Подростки из Стерлитамака толпой избили знакомого в подъезде, сняв процесс на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Родители пострадавшего заявили, что один из избивавших давно питал к их сыну «спортивный интерес», а предлогом для нападения стала якобы месть за какого-то их товарища.

На кадрах видно, что пострадавшего сначала ударили по лицу, затем повалили на землю и продолжили избивать. Родители подростка подали заявление в полицию.

Ранее в Татарстане дошкольники из детской секции по футболу запинали сверстника. Тренер видел это, но некоторое время ничего не делал — и лишь когда дунул в свисток, избиение прекратилось. По мнению родителей пострадавшего мальчика, таким образом тренер хотел наказать его за какую-то провинность.