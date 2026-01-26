На Ставрополье семья отравилась угарным газом
МЧС: на Ставрополье взрослый и двое детей отравились угарным газом
Один взрослый и двое детей отравились угарным газом в Туркменском округе на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По информации ведомства, ЧП произошло в ауле Маштак-Кулак на Советской улице. Пострадавших госпитализировали в Туркменскую центральную районную больницу, где за их состоянием продолжат наблюдать врачи. Причины произошедшего проверят специалисты.
В МЧС напомнили, что при первых признаках утечки газа необходимо немедленно обратиться к специалисту для устранения проблемы.
Ранее в частном доме в городе Волжский Волгоградской области правоохранители нашли останки женщины и двух детей. Предварительной причиной смерти трех человек назвали отравление угарным газом.