Тела женщины и двух детей обнаружили в частном доме в Волжском

В частном доме в городе Волжский Волгоградской области правоохранители нашли останки женщины и двух детей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Дом, где обнаружили тела, располагается на Украинской улице. Предварительной причиной смерти трех человек назвали отравление угарным газом.

«По предварительным данным, домовладение газифицировано и отапливается как с использованием газового котла, так и дровяной печи», — уточнили в ведомстве.

На момент осмотра места ЧП печь потухла, задвижка вентиляционного канала находилась в закрытом положении. Возможно, она была в неисправном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее спасатели вскрыли квартиру в доме в Балакове и нашли тела двух детей и четырех взрослых. Предварительно, семья погибла из-за отравления угарным газом.