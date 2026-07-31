На Ставрополье два подростка-планериста столкнулись в небе

Подростки-планеристы столкнулись в небе Ставрополья: их госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления СК.

ЧП случилось 30 июля в районе горы Джуца в селе Юца Предгорного района. По данным следствия, двое школьников столкнулись, когда набирали высоту при выполнении нормативов по полетам.

После столкновения подростки упали на поверхность горного участка. Их госпитализировали.

Уголовное дело возбудили об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи осмотрели место происшествия, организовали комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

В июне параплан с пассажиром зацепился за линию электропередачи в Надыме.