В Стамбуле пассажиров вывели из самолета «Аэрофлота» перед взлетом

Рейс «Аэрофлота» отменили перед вылетом из Стамбула. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Сегодня в 2.00 борт SU-2139 должен был покинуть Турцию, но перед взлетом пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета. Людям пришлось снова пройти паспортный контроль, а затем получить багаж.

Baza отметила, что в «Аэрофлоте» сообщили о неполадках, которые сделали влет невоможным.

Сейчас пассажиров отмененного рейса везут в отель. Сначала им сказали, что они смогут покинуть Стамбул утром, но позже вылет перенесли на 16.30. Заменят ли самолет — неизвестно.

Накануне самолет «Аэрофлота», следовавший из из Саньи во Владивосток, сел в Ухане из-за технической неисправности. В Дальневосточной транспортной прокуратуре позже сообщили, что пассажиры отправились в Приморье резервным бортом.