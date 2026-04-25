В США женщина сорвалась с высоты 60 метров и выжила
В США 49-летняя женщина выжила после падения с крутого склона высотой около 60 метров. Несколько часов она провела на дне глубокого оврага, пока ее не нашли спасатели. Историю спасения рассказало издание ABC7.
Женщина, которая имеет серьезные когнитивные нарушения после черепно-мозговой травмы, однажды ушла из дома и пропала. Ее родственники забили тревогу и обратились в полицию. В поисках участвовали специальные подразделения и служебные собаки.
Обнаружить пропавшую помогли немецкие овчарки Кева и Наджи. После примерно 500 метров по пересеченной местности одна из собак вывела кинологов к оврагу. Когда полицейские спустились к склону, они услышали слабые крики о помощи.
Выяснилось, что женщина сорвалась вниз и пролетела почти 60 метров. Из-за сложного рельефа вытащить ее не удалось, поэтому на место вызвали вертолет. Экипаж поднял пострадавшую с помощью тросовой системы и передал врачам.
Медики увезли женщину в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, состояние пациентки врачи оценили как стабильное.
Ранее в сочинском парке Тисо-самшитовая роща мужчина сорвался в ущелье с высоты около 200 метров. Спасатели эвакуировали его тело из горно-лесной зоны и передали сотрудникам правоохранительных органов.