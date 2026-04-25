В США женщина сорвалась с высоты 60 метров и выжила

ABC7: в США женщина выжила после падения в овраг с высоты 60 метров

В США 49-летняя женщина выжила после падения с крутого склона высотой около 60 метров. Несколько часов она провела на дне глубокого оврага, пока ее не нашли спасатели. Историю спасения рассказало издание ABC7 .

Женщина, которая имеет серьезные когнитивные нарушения после черепно-мозговой травмы, однажды ушла из дома и пропала. Ее родственники забили тревогу и обратились в полицию. В поисках участвовали специальные подразделения и служебные собаки.

Обнаружить пропавшую помогли немецкие овчарки Кева и Наджи. После примерно 500 метров по пересеченной местности одна из собак вывела кинологов к оврагу. Когда полицейские спустились к склону, они услышали слабые крики о помощи.

Выяснилось, что женщина сорвалась вниз и пролетела почти 60 метров. Из-за сложного рельефа вытащить ее не удалось, поэтому на место вызвали вертолет. Экипаж поднял пострадавшую с помощью тросовой системы и передал врачам.

Медики увезли женщину в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, состояние пациентки врачи оценили как стабильное.

Ранее в сочинском парке Тисо-самшитовая роща мужчина сорвался в ущелье с высоты около 200 метров. Спасатели эвакуировали его тело из горно-лесной зоны и передали сотрудникам правоохранительных органов.