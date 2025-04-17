В США взорвалось здание военной компании Northrop Grumman

Одно из зданий оборонного предприятия Northrop Grumman в американском штате Юта разрушилось из-за взрыва. Об этом сообщил телеканал Fox13 News .

Взрыв произошел утром 16 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, началось расследование.

«Взрыв уничтожил здание на заводе Northrop Grumman в округе Бокс Элдер», — отметил канал.

Что именно стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Ранее в США произошло крушение легкомоторного самолета SOCATA TBM 700. Борт, летевший из аэропорта Де-Мойн в Айове в округ Анока-Блейн в Миннеаполис, упал на жилой дом в городе Бруклин-Парк в штате Миннесота и взорвался. Из-за авиакатастрофы погибли пилот и пассажиры.

Самолет рухнул в одном из самых оживленных районов. В доме, на который упал SOCATA TBM 700, в момент ЧП никого не было. Следователи выясняют, намеренно ли пилот спикировал на здание, или крушение вызвала техническая неисправность.