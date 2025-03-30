Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом и взорвался в США

Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в городе Бруклин-Парк в штате Миннесота. После крушения произошел взрыв, погибли пилот и пассажиры, сообщило The Indian Express.

Крушение самолета произошло в одном из самых оживленных районов, всего в городе проживает свыше 75 тысяч человек. Турбированный самолет SOCATA TBM 700 летел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове в округ Анока-Блейн в Миннеаполисе.

Начальник пожарной охраны Бруклинского парка Шон Конвей заявил, что в момент авиакатастрофы в доме никого не было. Точной информации о том, сколько человек находилось на борту, пока нет. Всего самолет рассчитан на шесть человек.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Следователям предстоит выяснить, пилот специально спикировал на дом или произошла техническая неисправность.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз сообщил, что находится на связи с городскими властями и внимательно следит за ситуацией.

Ранее самолет упал на парковку в Пенсильвании. На его борту находились пять человек.