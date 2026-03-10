В США учительница подарила ученику планшет с интимными кадрами

В Мемфисе 29-летнюю учительницу Келси Джинэ Уитмор задержали по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Поводом для расследования стала жалоба матери одного из подростков. Об этом сообщил телеканал WREG .

Женщина обнаружила у своего 14-летнего сына iPad, на котором хранились интимные фотографии и видео преподавательницы. Подросток объяснил, что гаджет ему дала сама Уитмор.

После этого правоохранители начали проверку, учительницу арестовали. Во время изучения ее телефона полицейские нашли переписку с еще одним 14-летним школьником.

Женщине предъявили обвинения, после чего отпустили под залог и запретили общаться с потерпевшими. Однако, по данным следствия, она все же подошла к одному из мальчиков и спросила, хочет ли он жить с ней после завершения суда. Теперь Уитмор дополнительно вменяют преследование несовершеннолетних.

В конце 2025 года российскую учительницу также обвинили в растлении детей. По данным следователей, преподавательница несколько раз приглашала к себе домой двух 12-летних мальчиков, своих учеников. Там она совращала их. Теперь педагогу грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.