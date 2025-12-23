В Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю учительницу английского языка за совращение двух учеников 12 лет. На допросах девушка признала, что действительно вела уроки на дому, чтобы подтянуть знания детей. Но она категорически отрицает, что домогалась подростков. Тем не менее знакомые педагога признают, что у нее все-таки были свои скелеты в шкафу.

Учительницу арестовали за совращение школьников в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге учительницу английского языка арестовали по подозрению в сексуальных преступлениях против учеников. Выборгский районный суд принял решение о ее заключении под стражу до середины февраля 2026 года. По данным следствия, с апреля по июль педагог несколько раз приглашала двух 12-летних мальчиков, своих учеников, к себе домой. В квартире, как утверждают следователи, она совершила в отношении подростков действия сексуального характера. Возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», за что предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Но 23 декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть возможность изменения меры пресечения для девушки, арестованной по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Теперь ее могут отпустить под подписку о невыезде, сообщила пресс-служба СК РФ.

В медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления. Приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки. СК России

Что известно об учительнице английского, обвиняемой в совращении школьников Летом 2024 года Анна (имя изменено — прим. ред.) с отличием окончила РГПУ имени Герцена. Диплом ей вручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Девушка преподавала английский в школе Выборгского района и вела пятый класс. Учитель была убеждена: в ее профессии важно любить свою работу и детей. С учениками педагог установила теплые и доверительные отношения.

Репутация, не считая уголовного дела, безупречна: волонтер, активистка, золотая медалистка, молодой ученый и просто красавица. В ее соцсетях множество сертификатов и наград, а также фотографии с форумов, фестивалей и конференций. Подруги девушки рассказывают, что в личной жизни у нее все было хорошо — у нее был любимый человек. «По ее словам, один из мальчиков несколько месяцев оказывал ей знаки внимания, даже специально щипал ее за ягодицы и дарил подарки. Она боялась жаловаться в администрацию и отвергала ухаживания», — сообщил источник KP.RU. Анна утверждает, что мальчик оклеветал ее из-за отказа и ревности. Он подговорил друга подтвердить свои слова. Друзья и родственники девушки шокированы обвинениями.

Как она могла «совращать» этого мальчика 25 июля, если в этот день отдыхала в Анапе, присылала мне фотографии и видео с пляжа? одна из подруг Анны

Мать молодой учительницы из Петербурга тоже считает, что подростки оклеветали ее дочь из мести. Причина, по ее словам, — безответная любовь одного из школьников. По словам женщины, которую цитирует Baza, 12-летний ученик долго проявлял повышенный интерес к учительнице английского языка. С апреля он вместе с другом посещал у нее частные уроки, которые она проводила дома для дополнительного заработка. После этих занятий оба подростка обратились в правоохранительные органы. Они сообщили, что учительница вступала с ними в сексуальные отношения во время уроков. При этом в квартире находился и 16-летний брат педагога, который жил вместе с ней.

«Любила парней помладше» Интересно, что некоторые знакомые Анны рассказали о специфике ее отношений с парнями. — София любила парней помладше. Но не 12-летних же! — упомянула одна из приятельниц девушки в беседе с KP.RU. У нее было два парня школьного возраста, когда ей исполнилось 18 лет. Им было по 15-16 лет — уже не дети, но еще не взрослые.

И я знаю, как она с ними общалась. Никаких пошлостей. Она была обычной нормальной девушкой. Все, что просила от парней, — уважать и любить ее. В этой истории с задержанием Софы для меня очевидно, что ее оболгали. Она всегда была погружена в учебу и работу с головой, не думала о чем-то таком низменном вроде того, что ей вменяют. знакомая Анны

Примечательно, что педагог покинула школу в июне 2025 года. Она жаловалась подругам на выгорание из-за тяжелой работы. Вскоре Анна устроилась агентом по обслуживанию гостей в VIP-зале аэропорта. Задержание стало для нее полной неожиданностью, отмечают знакомые.