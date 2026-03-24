Caracol: число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66

Число погибших в результате падения военно-транспортного самолета C-130 в колумбийском департаменте Путумайо увеличилось до 66. Об этом сообщила радиостанция Caracol .

«На данный момент специальные службы подтвердили смерть 66 человек после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо», — заявил источник.

По информации радиостанции, среди погибших два военнослужащих Национальной полиции, шестеро — из Воздушно-космических сил Колумбии и 58 — из Национальной армии.

Всего на борту находились 128 военнослужащих, хотя изначально СМИ указывали цифру в 125 человек. ЧП произошло в понедельник в районе Пуэрто-Легисамо. Причины катастрофы устанавливаются, расследование продолжается.

Крушение лайнера с тремя ротами солдат случилось в сельской местности. Ранее глава Минобороны Колумбии Педро Арнульфо Санчес заявил, что проблемы возникли при взлете.