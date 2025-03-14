В США щенок подстрелил хозяина

Американец получил огнестрельное ранение в бедро. Полицейское управление Мемфиса заявило, что его случайно подстрелила собственная собака. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Выстрел прозвучал в доме в районе Фрейзер 10 марта около четырех часов утра. Щенок питбуля по кличке Орео запрыгнул на кровать 39-летнего хозяина, где лежал пистолет. Лапа застряла в спусковой скобе, пес нажал на курок и выстрелил. Пуля попала мужчине в верхнюю часть левого бедра.

Медики доставили пострадавшего в больницу в некритическом состоянии. Полицейские осмотрели дом и нашли на полу передней комнаты одну стреляную гильзу.

Похожий случай произошел в Ленобласти, где домашний кот убил своего хозяина. Мужчина страдал от сахарного диабета и плохой свертываемости крови, поэтому царапина на ноге оказалась смертельной — он умер от кровопотери.