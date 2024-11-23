Кот убил хозяина в Ленобласти

В Ленинградской области домашний кот настолько серьезно исцарапал хозяина, что мужчина умер. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Перед ЧП кот сбежал, спустя пару дней хозяин вернул его домой. Тем же вечером питомец поцарапал ногу мужчины, у него началось сильное кровотечение.

На выручку прибежал сосед и вызвал бригаду скорой помощи, однако мужчина потерял сознание от кровопотери. Приехавшие медики констатировали его смерть.

По информации источника, у погибшего были проблемы со свертываемостью крови и сахарный диабет. Кот глубокой царапиной повредил ему сосуд на ноге. Полиция по факту случившегося начала проверку.

В конце октября в Тульской области бездомные собаки загрызли местную жительницу. Ее тело нашли в Кимовске на улице со следами многочисленных укусов, Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.