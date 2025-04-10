В США приемная мать обменяла ребенка на обезьяну

В американском штате Миссури арестовали 70-летнюю Бренду Рут Дойч по обвинению в жестоком обращении с детьми. Женщина обменяла приемного ребенка на экзотическую обезьяну, сообщил телеканал NBC News .

Прокурор округа Линкольн Майк Вуд рассказал журналистам, что Дойч воспитала более 200 детей в течение 15-20 лет. Сейчас женщина находится под следствием.

Ее обвиняют в преступной халатности, жестоком обращении с детьми и создании опасности для детей, связанных с первоначальными утверждениями о пропавшем ребенке, которого позже нашли в Техасе.

Вуд добавил, что по меньшей мере два свидетеля рассказали о перевозке обезьяны в Миссури в обмен на ребенка. Это сообщение стало основанием для начала проверки по возможному факту торговли детьми.

«В судебных протоколах говорится, что Дойч отправил подростка „жить в дом в Техасе с антисанитарными условиями и без надлежащего присмотра“ с 1 января по 1 апреля», — уточнил телеканал.

В судебных материалах также говорится, что с сентября 2022 года по январь 2023-го приемная мать избивала ребенка. Она использовала для истязаний обувь, деревянные изделия и весло. Дойч также могла снять с девочки одежду в качестве наказания. Во время нахождения ребенка в Техасе ее иногда закрывали на несколько дней в чулане.

Служба защиты детей забрала подростка из дома в Техасе в апреле. Вуд также уточнил, что Дойч и техасец, которому отвезли ребенка, познакомились благодаря общему интересу к коллекционированию экзотических животных.

Ранее в Техасе приемные родители довели до смерти ребенка, заставив его прыгать на батуте в жару до изнеможения. При этом они запретили девочке пить воду.