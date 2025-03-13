Родители убили приемную дочь, заставив прыгать на батуте в жару

В Техасе родители приказали приемной дочери прыгать на батуте в жару до изнеможения. Сердце ребенка не выдержало нагрузки и остановилось, сообщило Mirror.

По данным издания, Дэниел и Эшли Шварц удочерили девочку и ее сестру после того, как их мать лишили родительских прав. Дети жили в приемной семье четыре года. Все это время ребенка часто наказывали за мелкие проступки.

В августе 2020 года Шварцы придумали новое наказание. Они заставили девочку прыгать на батуте, когда на улице стояла 43-градусная жара. При этом ей запретили пить воду.

Восьмилетняя девочка прыгала на батуте несколько часов, пока не упала без сознания. Она умерла от обезвоживания. Полиция задержала родителей-садистов.

Суд назначил 49-летнего Дэниелу Шварцу 18 лет тюрьмы, его жена Эшли получила три пожизненных срока.

Ранее в США в тюрьму посадили писательницу Дженнифер Вулфталь и ее мужа. Выяснилось, что супруги издевались на тремя приемными детьми.