В США пресекли торговлю 500-летними человеческими костями

В США задержали жительницу Флориду Кимберли Шоппер. Ее обвинили в нелегальной торговле человеческими костями, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного департамента полиции.

В полиции города Орандж-Сити заявили, что 52-летняя Шоппер приобрела и выставила человеческие останки на продажу на онлайн-платформе Facebook Marketplace*.

«Ей предъявлены обвинения в торговле человеческими тканями», — уточнил телеканал.

Следователи выяснили, что Шоппер продавала человеческие кости, возраст которых варьировался от 100 до 500 лет. В их числе были два фрагмента черепа, лопатка, ключица, ребро, позвонок и частичный череп.

Шоппер оценивала первые три позиции в 90 долларов (более 7,5 тысячи рублей). Ребро и позвонок — в 35 долларов (около трех тысяч рублей). Самым дорогим лотом оказался частичный череп, за который она запрашивала 600 долларов (более 50 тысяч рублей).

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