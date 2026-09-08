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    В США полиция раскрыла тайну напугавшего город снежного человека

    New York Post: полиция в Мэне выяснила, что снежным человеком оказался мужчина

    Svetlana Vozmilova/Global Look Press
    Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Жителей американского города Дамарискотта держал в страхе снежный человек. При ближайшем рассмотрении он оказался мужчиной в меховом костюме, сообщила газета New York Post.

    Первые сообщения в полицию штата Мэн поступили 1 сентября. Очевидцы утверждали, что снежный человек наблюдал за детьми, которые направлялись в школу в первый учебный день. Позже горожане еще несколько раз заявляли о появлении легендарного существа на улицах.

    Правоохранители начали проверять сообщения и вскоре обнаружили предполагаемого йети на главной улице. Патрульный Уильям Смит увидел мужчину в плотном меховом костюме и шляпе. После разговора полицейские отпустили его.

    «После длительного, всеобъемлющего и совершенно серьезного расследования сотрудники полицейского управления Дамарискотты пришли к выводу: бигфута не существует», — заявили они.

    Представители власти с иронией добавили, что теперь не смогут попасть в национальные новости с сенсацией о поимке снежного человека.

    Несколько лет назад ФБР опубликовало результаты исследований образцов тканей и волос, которые, как предполагалось, принадлежали снежному человеку. Выяснилось, что это была шерсть оленя.