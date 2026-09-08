В США полиция раскрыла тайну напугавшего город снежного человека

Жителей американского города Дамарискотта держал в страхе снежный человек. При ближайшем рассмотрении он оказался мужчиной в меховом костюме, сообщила газета New York Post .

Первые сообщения в полицию штата Мэн поступили 1 сентября. Очевидцы утверждали, что снежный человек наблюдал за детьми, которые направлялись в школу в первый учебный день. Позже горожане еще несколько раз заявляли о появлении легендарного существа на улицах.

Правоохранители начали проверять сообщения и вскоре обнаружили предполагаемого йети на главной улице. Патрульный Уильям Смит увидел мужчину в плотном меховом костюме и шляпе. После разговора полицейские отпустили его.

«После длительного, всеобъемлющего и совершенно серьезного расследования сотрудники полицейского управления Дамарискотты пришли к выводу: бигфута не существует», — заявили они.

Представители власти с иронией добавили, что теперь не смогут попасть в национальные новости с сенсацией о поимке снежного человека.

Несколько лет назад ФБР опубликовало результаты исследований образцов тканей и волос, которые, как предполагалось, принадлежали снежному человеку. Выяснилось, что это была шерсть оленя.