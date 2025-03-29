В США пациент умер от бешенства после пересадки органа
Житель американского штата Мичиган скончался от бешенства после пересадки ему донорского органа. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на региональный департамент здравоохранения и социального обеспечения.
Операцию провели в одной из больниц Огайо в декабре 2024 года. В январе пациент скончался.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) и департамент здравоохранения штата Огайо провели расследование. Оно показало, что пациенту пересадили зараженный бешенством донорский орган. При этом не уточняется, какой именно орган был пересажен.
Издание отметило, что по данным ЦКПЗ, в США ежегодно от бешенства умирают не менее 10 человек. Случаи заражения при трансплантации органов очень редки, но бывали. В 2013 году пациенту пересадили почку, а потом он умер от бешенства.
Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков призвал обрабатывать кошек и собак от клещей, а также прививать. Это защитит не только питомцев, но и людей. В частности, от лептоспироза и бешенства.