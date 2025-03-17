Ветеринар Шеляков предупредил о смертельной опасности клещей

Домашние любимцы могут стать причиной смертельной опасности для человека, предупреждает ветеринарный врач Михаил Шеляков. С кошки или собаки, которая гуляла на улице, клещи могут переползти на хозяина, написал сайт NEWS.ru .

Эксперт подчеркивает важность профилактики: необходимо обрабатывать животных от паразитов. Клещей стало много, и мы тоже должны заботиться о безопасности.

Клещи способны переносить различные заболевания, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. Укус паразита может привести к серьезным последствиям — инвалидности или даже смерти. По словам Шелякова, клещи могут атаковать и в зимний период, попадая в дом с новогодней елкой, мешком картошки или сеном из зоомагазина. Важно быть бдительным и предпринимать меры предосторожности.

Чтобы защитить питомцев и себя, нужно не только обрабатывать животных от блох и давать таблетки от глистов, но и регулярно делать прививки. Они помогают защититься от опасных заболеваний, таких как лептоспироз и бешенство.