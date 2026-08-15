В США нашли тело учителя, спасшего незнакомую девочку

Учитель в США погиб, спасая 10-летнюю девочку из отбойного течения в океане

В американском штате Южная Каролина учителя Деррика Мура наградили посмертно за спасение 10-летней девочки. Он спас школьницу из отбойного течения, сообщил телеканал 11 Alive .

Девочка отдыхала с семьей на пляже в Миртл-Бич. Купась, она перестала дотягиваться ногами до дна. Волны укрывали ребенка с головой.

Дядя пытался вытащить племянницу, но его тоже уносило течением. Тогда на помощь бросились несколько незнакомцев, в том числе Мур.

«Я увидела, как он приближается, и он кричал: „Хватай, хватай меня за руку“, и я схватила его. Но когда он добрался до меня, он тоже начал сопротивляться», — рассказала она.

Очевидцы бросили девочке спасательный жилет, и она выбралась на берег. Мур же ушел под воду, его тело нашли на следующий день. Мужчине воздадут почести посмертно.

Ранее в Бурятии полицейский спас тонущего ребенка. Мальчик заплыл слишком далеко.