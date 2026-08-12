В Бурятии полицейский из Забайкалья спас тонувшего в озере ребенка

Находившийся на отдыхе в Бурятии полицейский из Забайкалья спас тонувшего в озере в Селенгинском районе ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Во время купания в водоеме младший лейтенант полиции услышал детский крик и заметил, что на большом расстоянии от него мальчик бьет руками по воде. Сотрудник правоохранительных органов тут же поплыл к ребенку.

Подхватив утопающего, полицейский вытащил его на берег. Ребенку потребовалась помощь врачей, прибывшая на место происшествия бригада медиков увезла его в больницу.

«Как выяснилось, 10-летний школьник был на озере со старшим братом и в какой-то момент незаметно для него заплыл слишком далеко и начал тонуть», — рассказали в ведомстве.

Молодой человек выразил сотруднику полиции благодарность за спасение младшего брата и признался, что сам растерялся, поскольку не умеет плавать.

Ранее стало известно, что полицейский спас 10-летнюю девочку при пожаре в Ханты-Мансийске.