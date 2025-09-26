В США мужчина застрелил прятавшегося в его ванной медведя

Житель Флориды Зик Кларк расправился с медведем, проникшим в его дом 19 сентября. Об этом сообщило издание People .

«Житель округа Лейк рассказал, что медведь проник в его дом через открытую дверь гаража и в конце концов добрался до ванной, где он застрелил его», — говорится в материале.

По словам Кларка, хищник запаниковал, когда дверь автоматически за ним закрылась. Мужчина заметил множество повреждений, говорящих о том, что медведь пытался покинуть дом. Затем животное направилось в гостиную, где находилась теща Кларка.

Американец отметил, что в этот момент «начался ад». Женщина стала кричать, собаки — лаять, а испуганный медведь бросился в ванную комнату, где залез в душ.

Кларк закрыл за ним дверь, потом схватил ружье и расстрелял хищника. После этого вытащил тушу медведя из дома и позвонил в полицию. На место прибыла комиссия по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, которая и забрала останки хищника.

Ранее на Камчатке напал на женщину в школьном дворе. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, но медики не смогли ее спасти.