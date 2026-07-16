В США мать приковала 13-летнюю дочь цепью к забору, чтобы посмотреть телевизор

В Майами 34-летняя Яшира Мария Мальдонадо приковала 13-летнюю дочь целью к забору в жару, планируя отдохнуть. Об этом сообщило издание New York Post .

Мальдонадо приковала дочь металлической цепью к забору перед домом прабабушки и уехала домой смотреть телевизор. Перед этим оставила ребенку рюкзак с лекарствами и салфетками. Телефон поставила на беззвучный режим.

Согласно отчету полиции, девочка была лишена еды, воды и защиты от палящего солнца. В тот день температурах воздуха в районе достигала +32,5 градуса.

Девочку нашла прабабушка. Она попыталась ее освободить, но не смогла. Ребенок провел в цепях целый час, но не пострадал.

Полиция арестовала женщину за жестокое обращение с ребенком и пренебрежение родительскими обязанностями.

Ранее в Саратове женщина удерживала дома дочь пять лет, лишив ребенка доступа к образованию и средствам связи. Подросток также не имел паспорта.