В Приморье приплыли японские акулы-людоеды

У берегов Приморского края обнаружили японских акул мако, которых также называют людоедами. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, акулы приплыли в Уссурийский залив раньше времени из-за аномальной жары. Обычно мако появляются в этом районе в середине августа.

Вода успела прогреться до 22 градусов, поэтому акулы припыли в Приморье уже в июне и начали охотиться. На опубликованных Mash кадрах видно, как одна из хищниц выпрыгивает из воды. С помощью этого маневра акула оглушает свою добычу — плавающих рядом рыб.

Представляет акула опасность и для человека. По данным Shark Attack File, фиксировались множество случаев нападения мако на людей. В последний раз хищная рыба этого вида набросилась туриста и спасателя в Египте.

Ранее рыбаки-северокорейцы выловили на Сахалине двух тихоокеанских сельдевых акул. Им с трудом удалось поместить добычу в машину.