В США арестовали террориста ИГ, инструктировавшего напавших на «Крокус»

Минюст США: задержанный террорист признался в причастности к теракту в «Крокусе»

Американские спецслужбы арестовали боевика Мохаммада Шарифуллу, известного как «Джафар». Он состоит в террористической организации «Исламское государство»*, сообщила пресс-служба министерства юстиции США на официальном сайте .

На допросе Шарифулла, как утверждает Минюст США, признался в поддержке и осуществлении террористических действий от имени еще одной радикальной исламистской организации.

В частности, террорист рассказал, что лично передал инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия боевикам, которые планировали нападение на московский «Крокус Сити Холл».

Сотрудники ФБР показали Шарифулле снимки арестованных после теракта. Радикал узнал двоих. Он заявил, что инструктировал этих человек.

Однако задержали Шарифуллу по другому делу. Спецслужбы США считают, что он организовал атаку во время вывода американских войск из Афганистана у кабульского аэропорта. При взрыве смертника тогда погибли 13 морпехов США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, когда во время концерта группы «Пикник» в комплекс ворвалась группа вооруженных боевиков. Они начали беспорядочно расстреливать посетителей концертного зала. Позже здание загорелось — террористы облили все бензином, — и обрушилось. Погибли не менее 145 человек, еще несколько сотен пострадали.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.