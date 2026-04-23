В США 12-летняя девочка спасла своих братьев из горящего дома

В США 12-летняя девочка не побоялась зайти в горящий дом, чтобы спасти своих братьев. Об этом сообщило издание Good News Network .

Пожар произошел в двухэтажном доме семьи Джонсон, которая переехала в него всего за несколько месяцев до происшествия. Сначала вспыхнул гараж, и пламя очень быстро распространилось на жилые помещения.

Когда школьница Мейси Джонсон вернулась после уроков, весь дом был объят пламенем. Она начала громко кричать, предупреждая находившихся внутри братьев об опасности.

Благодаря сестре оба мальчика успели вовремя покинуть дом. Причины возгорания в настоящее время устанавливают.

