В Благовещенске при пожаре в многоэтажке погибли три человека

В Благовещенске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

По предварительным данным, один из погибших — ребенок. Еще один несовершеннолетний пострадал, его доставили в больницу. Сигнал о возгорании в подъезде четырехэтажного дома поступил ночью 22 апреля. На момент прибытия спасателей там было сильное задымление.

Огнеборцы спасли из соседних квартир 13 человек, в том числе троих детей. Пожар локализовали на площади 60 квадратных метров.

«К тушению привлекли 22 специалиста и пять единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 огнеборцев, четыре единицы техники. На месте работают психологи МЧС России», — сообщили спасатели.

Причины возгорания сейчас выясняют следователи и дознаватели.

