В Средиземном море три танкера пострадали от взрывов за месяц

За последний месяц из-за взрывов получили повреждения три нефтяных танкера в Средиземном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности.

«За последний месяц взрывы произошли на трех нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов, их причины неизвестны», — отметило издание.

По его информации, от взрывов пострадали судно Seacharm у турецкого порта Джейхан и шедший под флагом Либерии танкер Grace Ferrum у берегов Ливии.

Из-за ЧП и сильных повреждений Grace Ferrum требуется спасательная операция. Reuters подчеркнуло, что взрывы на танкерах стали первыми за последние десятилетиями случаями, когда от взрывов страдали невоенные корабли в центральном Средиземноморье.

Ранее побережья итальянской Савоны прогремели два взрыва на танкере Seajewel, который шел под флагом Мальты. ЧП произошло во время выгрузки нефти. В результате взрыва на обшивке судна возникла пробоина с вогнутыми внутрь корпуса краями.