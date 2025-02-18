В порту Италии на нефтяном танкере произошли два взрыва

У побережья итальянской Савоны на танкере Seajewel произошли два взрыва

В порту итальянского города Савона на танкере Seajewel прогремели два взрыва, в последствии в корпусе судна обнаружили пробоину со следами воздействия извне. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano .

Экипаж судна под флагом Мальты сообщил о взрывах во время выгрузки нефти в ночь с пятницы на субботу, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания Fatto Quotidiano, на обшивке корабля обнаружили пробоину, края которой вогнуты внутрь корпуса корабля. Обследование судна не выявило утечек нефти. Из экипажа никто не пострадал.

В порту назначения персонал принял решение остановить выгрузку сырья из-за необходимости устранения неполадок.

Происшествие расследует прокуратура Савоны, которая привлекла к работе водолазную группу ВМС Италии и проинформировала местное управление по борьбе с мафией. Правоохранители допускают разные версии случившегося: от неисправности самого судна до столкновения или взрыва боеприпаса.

Ранее водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин аварийного танкера Koala, на котором произошла авария в моторном отсеке в порту Усть-Луги.