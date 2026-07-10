В Сокольниках задымилась крыша трамвая из-за неисправности проводки
Дептранс: в Сокольниках задымилась крыша трамвая из-за неисправной проводки
На Русаковской улице Москвы около 18:40 задымилась крыша трамвая, следовавшего по маршруту № Т1. Об этом сообщил Дептранс Москвы.
Водитель быстро остановил движение и высадил всех пассажиров, никто не пострадал.
Из-за аварии в течение получаса задерживались трамваи № Т1, 4, 7, 43 в районе метро «Сокольники». Их маршруты пришлось временно изменить. В 19:10 поврежденный трамвай убрали, движение полностью восстановили.
Специальная комиссия вместе с компанией-производителем, которая обслуживает трамвайные вагоны, выясняет причины произошедшего. Предварительно задымление произошло из-за элементов проводки.
В мае на северо-западе Москвы запустили беспилотные трамваи. Мнения жителей разделились, не все готовы доверять искусственному интеллекту.