В Сочи закрыли аэропорт и включили сирены

Угрозу атаки украинских дронов объявили в Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале .

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам… Если вы находитесь на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания», — предупредил глава города.

В центре города включали сирены примерно на 10 минут. Как рассказали 360.ru местные жители, они на этот раз хлопков не слышали.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту курорта.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что угрозу атаки беспилотников также объявляли и в других черноморских городах: Новороссийске, Геленджике и Анапе.

В середине февраля украинские беспилотники уже сбивали над Сочи. Прошунин назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массированных.