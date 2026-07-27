В Сочи в ДТП погибли трое детей

В Сочи пять человек, включая троих детей, погибли в аварии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Авария произошла в 22:10 воскресенья, 26 июля, на дублере Курортного проспекта. Водитель Toyota Land Cruiser, 42-летний мужчина, превысил скорость на мокрой дороге. Он не справился с управлением и врезался в портал тоннеля.

«Погиб водитель и четыре пассажира, трое из которых – дети: пяти, 10 и 13 лет», – рассказали в пресс-службе.

После ДТП также госпитализировали еще трех несовершеннолетних пассажиров. Полиция начала проверку.

Ранее смертельная авария с участием мотоцикла и такси произошла в Балашихе. По предварительной информации, байкер скончался от полученных травм.