Авария с участием мотоцикла и такси произошла в Балашихе
В Балашихе случилось смертельное ДТП с участием мотоцикла и машины такси. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.
По данным источника 360.ru, авария случилась на улице 40 лет Победы. Мотоциклист ехал прямо, когда выезжал со двора. Удар пришелся на водительскую дверь такси.
По предварительной информации, байкер скончался от полученных травм. Остальные обстоятельства ЧП выясняют.
Ранее авария с участием мотоцикла и двух легковушек случилась на Киевском шоссе в Москве. Байкер сильно пострадал. По предварительным данным, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, частичной ампутацией правой руки и вероятным переломом шейного отдела позвоночника.