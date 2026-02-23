В Сочи штормовая волна выбила окна ресторана и сбила с ног гостей

Мощная штормовая волна в Сочи выбила стекла в прибрежном ресторане и сбила с ног посетителей. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Сочи» .

В момент происшествия в заведении обедали гости, в том числе отец с ребенком. Волна накрыла зал на несколько секунд и буквально смыла их с мест. По предварительным данным, семья не пострадала. Им оказали помощь другие посетители. Волна разбила стулья и столы о стены, унесла легкую мебель. Гости ресторана успели выбраться из полузатопленного помещения до прихода новой волны.

Ранее отдыхающих в Сочи едва не смыло огромной волной с пирса. Среди потерпевших оказалась женщина с ребенком. Несмотря на предупреждение о шторме, туристы находились рядом с прибоем, в какой-то момент их накрыло. После сильного удара людей едва не перекинуло через перила в море.