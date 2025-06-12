Врач Ускова сообщила, что безопасное время под прямыми солнечными лучами составляет от 10 до 30 минут

По словам специалиста, лучшим временем для нахождения на солнце является период до 11:00 утра и после 16:00 вечера, когда интенсивность ультрафиолетового излучения ниже.

Загар — это реакция кожи на УФ-излучение, однако чрезмерное воздействие солнца может привести к ожогам, преждевременному старению кожи, появлению пигментных пятен и даже раку кожи, включая меланому, написал MK.RU.

В самый активный период солнечной активности с 11:00 до 16:00 рекомендуется ограничивать время пребывания на открытом воздухе без защиты. Безопасное время под прямыми солнечными лучами составляет от 10 до 30 минут, в зависимости от типа кожи и интенсивности солнечного излучения. Прямой загар не рекомендуется, следует использовать средства с SPF.

Ксения Ускова особенно рекомендует быть осторожными на солнце детям, пожилым людям, а также тем, у кого светлая кожа, светлые глаза, волосы, много родинок, хронические кожные заболевания или кто принимает лекарства, усиливающие чувствительность к солнцу.