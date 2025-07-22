В Сочи пропали две девочки-фигуристки
В Сочи объявили поиск двух юных фигуристок. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на местную федерацию фигурного катания.
Алла Попова и Ирина Максимова должны были после тренировки, вечером 21 июля, вернуться домой, но девочки пропали. Сейчас их местонахождение не известно.
«Обстоятельства исчезновения не ясны», — сказано в сообщении.
Федерация попросила помочь найти детей, но после информацию об исчезновении юных спортсменок удалили с официального сайта организации.
Издание «Краснодар.bz» написало, что родители фигуристок уже обратились в полицию.
В начале июля поиск 14-летней девочки объявили в двух городах Урала.