В Сочи произошло смертельное ДТП с автобусом

МВД: в Сочи столкнулись автобус и легковушка, погиб водитель

Автомобиль Lada Priora влетел в рейсовый пассажирский автобус в Сочи. В результате аварии погиб водитель легковушки, сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в Адлерском районе, на улице Авиационной. По данным пресс-службы, 47-летний мужчина за рулем Lada на закруглении дороги допустил неуправляемый занос и вылетел на встречку, где врезался в автобус.

Водитель легковушки скончался на месте, пассажиры общественного транспорта не пострадали.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с иномаркой на 83-м километре трассы М-3 в Наро-Фоминском округе. Из-за аварии погиб водитель легковушки.

Пассажиры автобуса не пострадали, их перевезли до пункта назначения на резервном транспорте. Причины ДТП устанавливают сотрудники подмосковной Госавтоинспекции.