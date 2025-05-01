Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом в Подмосковье

Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура проверяет все детали ДТП с рейсовым автобусом в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщили в  пресс-службе ведомства.

Сегодня около часа ночи на 83-м километре трассы М-3 водитель Kia Rio потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом по маршруту Москва — Рославль. В ДТП водитель легкового авто погиб, пассажиры автобуса не пострадали.

Пассажиров автобуса довезли до пункта назначения на резервном транспорте.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области
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Прокуратура Московской области
Фото: Прокуратура Московской области
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Как уточнили в  пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением всех деталей произошедшего.

Ранее в распоряжении 360.ru появились кадры с места смертельного ДТП с «Газелью» на МКАД.

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