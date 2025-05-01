Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом в Подмосковье

Прокуратура проверяет все детали ДТП с рейсовым автобусом в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня около часа ночи на 83-м километре трассы М-3 водитель Kia Rio потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом по маршруту Москва — Рославль. В ДТП водитель легкового авто погиб, пассажиры автобуса не пострадали.

Пассажиров автобуса довезли до пункта назначения на резервном транспорте.