В Сочи нашли тело ребенка, унесенного в море горной рекой

Спасатели обнаружили тело ребенка, которого унесло в море течением горной реки Псезуапсе 27 июля. Об этом в телеграм-канале сообщила Служба спасения Сочи.

«Сегодня, на третий день поисковых работ, спасатель МКУ „Служба спасения города Сочи“ обнаружил тело пропавшего мальчика в акватории Черного моря, неподалеку от устья реки Псезуапсе, в районе пляжа „Чайка“ поселка Лазаревское», — указали в публикации.

В поисках задействовали 15 спасателей, два плавсредства и две единицы техники. Часть групп проводила поиск по суше, часть — по воде.

Мальчик с отцом 27 июля пытались перейти горную реку в районе пляжа «Багратион», но их унесло в море течением. Прибывшие на место спасатели нашли тело утонувшего мужчины в море, в 50 метрах от береговой полосы. К поискам второго пропавшего подключили водолазов.