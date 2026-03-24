В Сочи мужчина заехал в магазин верхом на белом коне

В Краснодарском крае мужчина заехал в магазин в поселке Красная Поляна на белом коне, не желая оставлять животное на улице. Кадры опубликовал телеграм-канал «ЧП Сочи» .

Очевидцы рассказали, что покупатель въехал в магазин верхом. Внутри конь задел один из стендов, поскользнулся и рухнул на пол, отказавшись подниматься. Сотрудникам магазина пришлось освобождать проходы, чтобы вывести животное из торгового зала.

Полицейские заинтересовались видео и теперь устанавливают личность всадника, чтобы дать его действиям правовую оценку. По данным авторов канала, владелец магазина в полицию не обращался.

