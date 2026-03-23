В Краснодаре мужчина украл больного кота из магазина

В Краснодаре молодой мужчина выкрал кота Рыжика, который жил в магазине на улице Измаильской. Об этом 360.ru сообщила хозяйка животного Светлана.

«По камерам магазина было видно, как 19 марта неизвестный подхватил и унес кота. Не знаем, какую цель преследовал похититель», — рассказала она.

По словам женщины, питомец нуждается в постоянном лечении. Он страдает от мочекаменной болезни, ему постоянно давали лекарства и держали на специальном питании.

«Раньше у Рыжика был другой хозяин, который удалил ему когти на передних лапах и выкинул на улицу. Мы подобрали его и оставили себе», — отметила Светлана.

Через четыре дня поисков хозяйке удалось найти похитителя и забрать у него животное. Питомец не пострадал, но находится в стрессе.

Ранее стало известно, что украденного в Москве кота Лучика нашли и вернули куратору.