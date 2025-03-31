В Сочи из-за тумана 14 самолетов ушли на запасные аэродромы

Сильный туман в районе аэропорта Сочи оказал влияние на работу воздушной гавани: вылет рейсов задержали, идущие на посадку самолеты отправили на запасные аэродромы. Информацию предоставил в Telegram-канале представитель Росавиации.

«По данным на 20:00 по московскому времени, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, „ушли“ на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет», — сообщили в ведомстве.

В канале отметили, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал.

Специалисты усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в .жных регионах России. При задержке рейсов авиакомпании обязаны предоставить пассажирам питание, напитки и размещение в гостинице.

Подобные задержки в аэропорту Сочи произошли в начале марта. Из-за густого тумана несколько бортов направили на запасные аэродромы.