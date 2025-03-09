Пассажиры застряли в аэропорту Сочи из-за тумана

В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов в Москву. Причина сбоя графика — сильный туман, который накрыл город, сообщило издание MSK1.ru в Telegram-канале .

«Наш рейс должен был отправиться 8 марта в 19:50, но в связи с погодными условиями его неоднократно переносили. Только в 01:30 мы узнали, что самолета нашего просто нет в Сочи», — поделилась с изданием одна из пассажирок.

Из-за густова тумана в Сочи самолеты направляли на запасные аэродромы, в том числе в Минеральные Воды.

В столичный регион после аномального тепла вернутся холода. Местами даже пройдет снег. Начало следующей недели и практически вся рабочая неделя будет аномально теплая, с превышением климатической нормы до 12 градусов, то к выходным температура вернется к нормальным значениям.