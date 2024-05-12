В Сочи из-за ливня затопило улицы и федеральную трассу | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 19:01 В Сочи из-за ливня затопило улицы и федеральную трассу Дороги затопило в Сочи из-за сильных дождей РИА «Новости»

Читать 360 в

Бурные потоки реки разлились на улицах Сочи. Из-за сильных ливней дороги и мосты оказались под водой, сообщил телеканал «Звезда».

По данным журналистов, на одной из федеральных трасс из-за потока воды прорвало подпорную стену. Это привело к длинным автомобильным пробкам. В Сочи объявили штормовое предупреждение.

Реклама

Синоптики спрогнозировали на курорте в течение всего дня сильные дожди с грозами. Сотрудники коммунальных служб прочищают решетки ливневой канализации, для ликвидации грунта задействовали тяжелую технику.

Водителей призвали не планировать длинные поездки между районами города без крайней необходимости. Жителей и гостей курорта попросили воздержаться от отдыха у воды.

В субботу, 11 мая, прорыв водопровода произошел в столичном районе Марьино. Вода затопила порядка 20 припаркованных автомобилей.